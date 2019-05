Video: internetis lööb laineid Amsterdami Ajaxi noore kapteni südamlik võidukõne

Amsterdami Ajaxi 19-aastane kapten ütles: «Kõige olulisem on, et näitasime kõigile, mis klubi on Ajax ja milline linn on Amsterdam. Me näitasime kõigile, mille eest me seisame – ja see on ründav jalgpall. Oleme näidanud kõigile, mida suuremeister (Johann Cruyff) tahtis näha ja mida ta meilt ootas. Me tegime seda üheskoos: kogenud mängijad, noored mängijad. Kõik koos. Fännid, tahame teid tänada fantastilise hooaja eest!»