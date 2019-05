Rauno Tamme lükkas pakkumised välismaalt kõrvale ja jätkab Saaremaal

«Kindlasti tahaks teha stabiilsema hooaja ja meeskonda aidata niipalju kui võimalik. Kuuldavasti pannakse kokku ka tugev meeskond ja ambitsioonid on taas kõrged. Kuna me eelmisel hooajal võistkondlikult kõike ei saavutanud, siis on siit hea edasi minna,» lisas Tamme.

Saaremaa Võrkpalliklubi mänedžer Hannes Sepp ütles, et Tammega otsustati jätkata, kuna tegu on universaalse mängumehega, kes on abiks nii kaitses kui rünnakul. «Muidugi tuleb tal vaeva näha, et põhikoosseisu saada, sest konkurents saab olema tihe, kuna tahame ka sellel positsioonil eelmise aastaga võrreldes kvaliteedis juurde panna,» lausus ta.