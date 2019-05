Selgus staaridest kubiseva Saksamaa jalgpallikoondise koosseis EM-valikmänguks Eestiga

Joachim Löwi juhendatav Saksamaa jalgpallikoondis avaldas EM-valikmängudeks Valgevene ja Eestiga 22-mehelise koosseisu, kuhu kuulub koguni viis mängijat, kes tulid lõppenud hooajal Müncheni Bayerniga Saksamaa meistriks. Lisaks on koosseisus värsked Prantsusmaa ja Inglismaa tšempionid.

Kui mõni lugeja vaatab allolevat nimekirja ja imestab, et koosseisus pole Thomas Müllerit, Jerome Boatengi ja Mats Hummelsit, siis teadmiseks, et nende koondisekarjäär lõppes sunniviisiliselt enne EM-valiksarja algust. Nimelt otsustas Löw, et teeb koondises noorenduskuuri ja nende teeneid enam ei vaja.