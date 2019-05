Eesti paremad aerutajad näitasid esimese MK-etapi peaproovil head minekut

Joosep Karlson on hooaja algul veidi hädas 1000 meetri distantsil õige sõidurütmi leidmisega, seekord võis rahule jääda vaid distantsi keskosaga. Kõige suurem ajaline kaotus tuli just stardis ja MK-etappi silmas pidades tuleks see viga kiiresti kõrvaldada. Saavutatud kolmas koht oli hea, aga ajaline kaotus kahele esimesele liiga suur.