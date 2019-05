EOK nimetas Mati Alaveri asemel juhatusse uue liikme

Eesti olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avaldas heameelt liikmeskonna täienemise üle. «Eesti spordi katusorganisatsioonina on meie ülesanne jälgida, et meie liikmeskond esindaks sporti võimalikult laiapõhjaliselt ja väärikalt. Meie uued liikmed on oma staatuse auga välja teeninud ning täiendavad organisatsiooni uue energiaga,» lausus Sõõrumaa.