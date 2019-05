Kus on väravavahtide naissoost treenerid?

Eesti naiste A-koondis ja kolm järgmist noortekoondist – U19, U17 ja U15 – tegutsevad korralike taustajõududega, kelle hulka kuuluvad ka väravavahtide treenerid. Kuigi varem on sel tööpostil olnud ametis ka naisterahvad, on viimastel koondisekogunemistel olnud kõikides naiskondades väravavahtide treeneriteks mehed. Nii on A-koondise juures Martin Kaalma, noortekoondiste puurilukke on viimasel ajal juhendanud omakorda Mattias Traublum, Ats Kutter ja Kalmer Klettenberg.

Hetkel Pärnu JK ridades mängiva Imbi Hoobi sõnul ei ole see probleem, et tüdrukuid juhendavad meessoost treenerid. Peamine on juhendaja oma iseloom.

«Kuna väravavahtidel võib tekkida raskeid olukordi – lased endale värava lüüa, ei saagi võibolla üldse mängida –, siis peab väravavahtide treener olema justkui ka psühholoogi eest,» selgitas ta. «See kõik oleneb inimese iseloomust, mitte soost.»

Kas aeg annab naistreenereid juurde?

30aastane Hoop jõudis jalgpalli juurde üsna hilja: alles siis, kui ta Tartusse keskkooli õppima läks. Talle jäi silma Tammeka kuulutus ja nii saigi mindud trenni, kus ta mõne aja pärast väravasse suunati.

«Olin varem korvpalli mänginud ja pallihirmu polnud,» meenutas Hoop, miks ta oli nõus kolima väljakult väravasse. Oma karjääri algusaegadel elas Hoop kaotuseid raskelt üle. «Kui lasin värava lüüa, siis oli kogu päev hukas ja järgmine päev ka veel hukas!»

Kogemuste ja aastatega on juurde tulnud olukorraga leppimist ja enam Hoop nii kergelt verest välja ei löö. Tema sõnul saab halba olukorda või mängu hiljem treeneriga analüüsida ja selle pärast ei tasu jääda keset mängu muretsema.

Väravavahiameti juurest jõudis Hoop treeneriks justkui muuseas: ta ei mäleta, et oleks olnud kindlat hetke, mil ta otsustas, et hakkab nüüd teisi juhendama. Kui kord oli juba vaikselt treenerina tegutsema hakatud, käis ta aastaid tagasi Andrus Lukjanovi koolitusel. Paraku on naised väravavahtide treeneritele mõeldud kursustel harvad külalised. Lukjanov meenutas, et Hoobiga samal kursusel olid toona veel Maarja Virula ja Elis Meetua, mõni aasta hiljem osales ainsa naisena Mari-Ann Ploompuu. Peale nende on Prantsusmaal tegutsenud väravavahtide treenerina Getter Laar. Just Laarist loodab Lukjanov tulevikus suuri tegusid treeneritöös.

«Mulle meeldiks, kui Getter Laar tuleks ühel päeval koju, võtaks endale noori tüdrukuid treenida ja ka A-koondise enda kätte,» rääkis Lukjanov. «Noortel tüdrukutel oleks keegi, kellele alt üles vaadata ja kellelt küsimusi küsida. Minu arust on väga oluline, et kui endistel koondisemängijatel on vähegi huvi treeneritöö vastu, siis nad tuleksid sellega tegelema. See annab noortele palju.»