Kas Tour of Estonia numbrimaagia jätkub?

Seni on Eesti koondis suutnud kuuest velotuurist võita kolm. Huvitaval kombel on kõik võidud tulnud paaritutel aastatel - 2013 võidutses Gert Jõeäär, 2015 Martin Laas ning 2017 Karl Patrick Lauk.

Kolmest varasemast velotuuri võitjast on Eesti koondises tänavu esindatud vaid Jõeäär, kes tõmbab koondisesärgi selga koos Peeter Pruusi, Ao Jakini, Norman Vahtra, Steven Kalfi, Rait Ärme ja Oskar Nisuga.

Koondise peatreeneri Jaan Kirsipuu hinnangul jääb Eesti esindus tunamullusele koosseisule grammi võrra alla. Eelkõige tõi ta välja Laasi puudumise. «Norman on hea sprinter, aga võib-olla mitte nii enesekindel,» ütles Kirsipuu.

Kelle peale Eesti koondis kaardid mängib, selgub pärast homset proloogi. «Proloog võib väga palju otsustada. Kui keegi tugevast meeskonnast sõidab imeaja, siis on sellel meeskonnal edasist võistluste käiku lihtne kontrollida,» prognoosis Kirsipuu.

Tallinna lauluväljaku ümbruses sõidetavaks proloogiks on pingsalt valmistunud kolmandat aastat amatöörina sõitev Jõeäär. «Olen seal kõvasti sõitmas käinud ja võin päris okei tulemuse teha. Aga meil on meeskonnas veel neid sõitjaid, kes on võimelised sellega hakkama saama,» ütles Jõeäär.

Lisaks Eesti koondisele näeb Tour of Estonial sõitmas ka 25-aastast Räime, kes esindab Iisraeli klubi. Saaremaalt pärit rattur oli oma klubiga stardis ka 2016. aastal, tulles siis kolmandaks. «Julgen väita, et olime kolm aastat tagasi amatöörid, praegu julgen meid profitiimiks kutsuda,» andis Räim mõista, et Israel Cycling Academy on Eestis kohal üsna tugeva meeskonnaga.

«Sellise meeskonnaga peab alati eesmärk olema poodium kui mitte võit. Meil on sellise võistluse jaoks väga korralik koosseis – kaks sprinterit, eraldistardimees ja lojaalsed töömehed. Paremat meeskonda on raske tahta,» sõnas Räim.

Näiteks sõidab Räime meeskonnas endine tunnisõidu maailmarekordimees, austerlane Matthias Brändle, kes on ka neljakordne Austria meister temposõidus. Korra on ta tulnud Austria meistriks ka grupisõidus. «Ta pole võib-olla samal tasemel nagu aastaid tagasi, aga ta on proloogi osas vägagi motiveeritud,» ütles Räim.

Räim ise sooviks velotuuril mõistagi võidu peale sõita, sest viimane triumf pärineb tal eelmise aasta augustist. «Aga kõiki kaarte ei saa ühele mehele panna. Kui ma oleksin teistest finišis palju kiirem, siis saaksin öelda, et mängime minu peale. Aga meil on ühtlaselt tugev meeskond. Pärast proloogi saame taktikat sättida. Meil on päris palju kaarte, mida mängida,» lausus Räim.