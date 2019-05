Infarkti üle elanud Iker Casillas sai järjekordse põntsu

«Paar päeva tagasi toimunud kontrollis leidsid arstid pahaloomulise munasarjavähi ning mul on juba seljataga ka operatsioon,» rääkis 35-aastane Carbonero, kellel on koos Casillasega kaks last. «Kõik läks väga hästi, õnneks jõudsime õigel ajal jälile, kuigi mind ootab ees paari kuu pikkune ravikuur,» selgitas ta.