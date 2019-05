Red Bulli värvid Renault' vastu vahetanud Ricciardo: mõjun tiimile positiivselt

29-aastane austraallane lahkus Red Bullist pärast viit hooaega, mille jooksul võitis seitse etappi, et aidata Prantsusmaa tootjal Renault kuninglikus vormelisarjas areneda. Senise hooajaga on Ricciardo saanud parimal juhul kirja seitsmenda koha (see on tema ainsaks punktikohaks – toim) ning asub MM-sarja üldarvestuses 12. kohal.

«Motivatsioon pole kindlasti kadunud. See võtab natuke rohkem aega, püüan endast parimat anda,» rääkis Ricciardo portaalile Motorsport.com. «Mul on tunne, et meeskond kasvab aina rohkem kokku ning areneb. Ma ei ütle, et see on kõik nii tänu minule, vaid vähemalt on minu mõju olnud positiivne,» ütles ta.