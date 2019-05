Martin Müürsepp: see hõbe on meile kuld!

«Mul on klubi ja mängijate üle hea meel. Võitsime medali, mängijad väärisid seda. Pidasime veerand- ja poolfinaalis kaks rasket seeriat,» ütles Müürsepp rahulolevalt.

Kui keeruline oli hoolealuseid viimasele võitlusele häälestada? «Ega see kerge olnud. Kui mängid nii suure favoriidiga nagu Kalev/Cramo, siis võid nad ühelt poolt kinni saada, kuid siis leiduvad järgmised mehed, kes suudavad skoorida. Nad on füüsiliselt head ja me ei suutnud nende kiirrünnakuid maha võtta,» nentis hõbedatiimi loots.