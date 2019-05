Kanada hokikoondis sai veerandfinaali eel tagasilöögi

Kanada hokikoondis peab matšis Šveitsi vastu läbi ajama ilma ääreründaja Anthony Manthata. Rahvusvaheline Jäähokiföderatsioon (IIHF) andis teada, et Detroit Red Wingsi hokimees sai ühemängulise mängukeelu.

Mängukeelu põhjuseks oli intsident Kanada kohtumises USA-ga, kui Mantha tõukas ameeriklast Colin White`i hokikepiga pähe. IIHF luges rünnakut piisavalt ohtlikuks, et selle eest mängukeeld anda.

24-aastase Mantha puudumine tänasest kohtumisest on Kanadale korralik tagasilöök. Nimelt on Mantha MM-turniiri Kanada resultatiivseim mees 12 punktiga, ta on põmmutanud seitse väravat ning andnud viis väravani viinud söötu.