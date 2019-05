Endine tipptennisist näitab Cosmos kehavõlusid

Спасибо мой любимый @cosmopolitan_russia 🎈🎈🎈 ・・・ «Жить без стимула невозможно!» – уверяет героиня нашего коллекционного юбилейного номера Анна Курникова. Специально в честь 25-летия Cosmopolitan в России легендарная теннисистка дала свое первое интервью после рождения детей! О семье, карьере, жизни в Америке и о том, что все возможно, стоит лишь захотеть! Читай в новом Cosmo! #cosmo25 _______________________________________________ Наша классная команда 🎈🎈🎈🎈🎈🎈Photo: Marc Baptiste @marcbaptiste007 @nonamemanagement Style: Danny Santiago @the_danny_santiago Elena Dudina @dudinaelena_cosmo MUA: Davide Calcinai @davidemk Hair styling: Steven Hoeppner @stevenhoeppner Hair color: Laura Zerbolio @lmzcolor Nails: Jessica Mendez @arcayne_beauty Producer : Anastasia Fridman @nastya_fridman Location: EAST, Miami @eastmia earrings: @jacobandco

