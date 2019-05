Kaasani Unics võitis VTB Ühisliiga poolfinaalseeria avalahingu

Himki peatreener Rimas Kurtinaitis ütles pärast mängu, et saatuslikuks said valed strateegilised otsused.

«Loopisime kolmese tagant 41 korda peale! Seda on ilmselgelt liiga palju. Neljanda veerandi kohutavast algusest me ei toibunudki. On hetki, mil sa pead tulemuseni jõudma ning on mänge, kus on vaja tulemust hoida. Täna tegime valed otsused,» ütles Himki loots.