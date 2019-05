Eestlane käis Jamaical jalgpallikorraldust õpetamas

FIFA kutsus eestlase tehniliseks eksperdiks, et jagada kogemusi treenerite koolituse, noorte ja eliitnoorte arendamisel ning rahvuskoondiste töö korraldamisel. Koos Kivisillaga oli FIFA eksperdiks taanlane Kim Poulsen, korra MM-finaalturniiril mänginud Trinidad ja Tobago alaliidu tehniline direktor Anton Corneal ning FIFA tehniline direktor Steven Martens.

«Eelmisel aastal olin FIFA eksperdina Kuala Lumpuris sarnasel koolitusel, kus osalesid näiteks suurriigid Hiina ja Jaapan. Sellised kontaktid näitavad muuhulgas väga hästi, et kuigi tegemist on ühe ja sama mänguga - jalgpalliga -, siis väljakutsed ja keskkond, kus jalgpalli arendatakse, on väga erinevad,» lausus Janno Kivisild.