Mängija arvab. Kapten Kristjan Muuga: Põlvas liigutakse õiges suunas

«Eredamalt tõusevad kindlasti esile just algusaastate kullavõidud. Siis polnud Serviti soosik, tiitlit meilt ei oodatud, aga suutsime üllatada ja sellised võidud jäävad ikka paremini meelde. Mäletan, et seeriad olid väga pingelised – poolfinaaliski läks edasipääsuks viit mängu vaja,» meenutas 34-aastane Muuga.

«Pool aastat ei saanud me tõesti kuidagi liikuma, ma ei oska isegi kindlaid põhjuseid välja tuua. Jaanuaris või pigem isegi veebruaris hakkas aga kõik toimima. Tunnistan, et minu arvates isegi üllatuslikult hästi. Saime võistkondliku mängu jooksma, nii kaitses kui rünnakul ning võite hakkas tulema,» sõnas Muuga.

«Üks, mis pole kõigi nende aastate jooksul muutunud, on kindlasti meie kaitsetegevus. Mängime agressiivselt ja vastaste jaoks ebamugavalt, sundides neid eksima. On klišee, et mäng algab kaitsest, aga meie puhul see on tõesti nii. Liidreid meil ikka tekib, ent parem, kui meeskonnas on 3-4 meest, kes viskavad 5-6 väravat, kui üks, kes iga mäng kümme lajatab,» analüüsis 11-kordne Eesti meister.