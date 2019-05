Eestlased käivitavad rallikrossi Balti karikasarja

EstRX Rallycross Cup võistlusel võetakse mõõtu viies võistlusklassis - nelikveolistes (Supercar), tagaveolistes (Toruingcar), krosskartides (Speedcar Xtreme) ja kahes esiveoliste klassis (Super1600 ja Super2000). Tänase seisuga on võistlustele registreerunud 37 sõitjat Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest. Kui peaks juhtuma, et mõnes võistlusklassis on osalejaid vähe, siis igavaid sõite pealtvaatajatel oodata ei ole - nimelt on kokku lepitud, et alla nelja sõitja puhul võivad korraldajad ka võistlusklasse omavahel kokku panna.