Kangert parandas Itaalia velotuuril tublisti positsiooni, velotuuri üldliider vahetus

Tanel Kangert ( EF Education First) lõpetas etapi 29. kohal, kaotades etapivõitjale Benedettile 8 minutit ja kolm sekundit. Velotuuri senine liider Valerio Conti oli alles 44. kaotades 10 minutit ja 37 sekundit, uueks liidriks tõusis sloveen Jan Polanc UAE Team Emirates'ist, kelle edu Primoz Roglici (Team Jumbo – Cvisma) ees on 4 minutit ja seitse sekundit.