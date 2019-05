Galerii: Tour of Estonia proloogi lauluväljakul võitis austerlane Brändle

«Ma teadsin, et et mul on täna head jalad. Eesmärk oli sirgetel aega võita ning tehnilistes kurvides mitte väga riskida. Olen väga õnnelik, aga mõistagi on meil peamine eesmärk pühapäeval võitjana lõpetada – olgu selleks võidumeheks siis mina, Mihkel Räim või Rudy Barbier (tänase proloogi seitsmes mees – toim.),» rääkis Brändle. Austerlase suurt üleolekut ei pea pidama eriliseks anomaaliaks, sest näiteks kolm aastat tagasi saavutas ta Giro d»Italia temposõidu etapil teise koha.