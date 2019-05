Kaido Leesmann tuli maailmarekordiga jõutõstmise maailmameistriks

"See oli mu hooaja üks põhivõistlusi. Sihtisin kindlat maailmarekordit: 310,5 kilo. See on mu esimene maailmameistritiitel, aga sellest väärtuslikum on maailmarekord, sest sa tead, et mitte kunagi pole keegi sinust rohkem teinud. Ei ole just päris igapäevane tulemus Eesti spordis,“ sõnas Leesmann.