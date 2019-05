Üllataja tee pilvepiirilt kuristiku servale

«Paraku ei tooda edu alati edu,» vaatas Rakvere VK president Raigo Pärs minevikku. «Nädal aega olime ajakirjanduse kaanepoisid, kõik kiitsid ette ja taha. Öelnuks keegi: «Tublid, eelarve tõuseb 10–15 protsenti.» Klubi rahaline seis jäi aga endiseks, muutus vaid see, et mängijate turuhind tõusis meie jaoks taevasse. Siim Põlluäär, Artis Caics, Kevin Saar ja treener Urmas Tali lahkusid. Täiesti mõistetav, miks. Meile jäid kõigist neist aga suured augud. Peagi saabus taas hall argipäev.»