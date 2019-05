Chelseast kinga saanud Conte on saamas Itaalia tippklubi peatreeneriks

Inter lõpetas sel aastal Itaalia kõrgliiga neljandal kohal, mis tähendab seda, et uuel hooajal saavad nad osaleda ka Meistrite liigas. Itaalia meedia teatel pole see saavutus aga piisav, et praegune peatreener Luciano Spaletti oma tööd jätkata saaks.