Kontaveidil oli loosiõnne, Kanepil mitte

Tõsi, Kontaveit piirdus eelmisel nädalal Roomas Prantsusmaa lahtiste peaproovis kahe ja sellele eelnenud turniiril Madridis vaid ühe mänguga, kuid aprillikuine finaalikoht Stuttgardis süstib veidi lootusekübet, et aastatagust saavutust Prantsusmaal ületada. Eilsel loosimisel selgus, et nurisemiseks pole põhjust.

17. asetusega eestlanna kohtub põhiturniiri esimeses ringis maailma edetabelis 73. kohal paikneva Karolina Muchovaga. Kontaveit pole endast aasta noorema tšehhitariga varem tenniseväljakul kohtunud. Pealtnäha igati rahuldav loos. Edu korral tuleks teise ringi vastane paarist Irina-Camella Begu (Rumeenia, WTA 118.) – Lin Zhu (Hiina, 108.).

Kõigi eelduste järgi peaks Eesti esinumber probleemideta vähemalt kolmandasse ringi purjetama ning sealset vastast on juba keeruline ennustada, ent hirmuäratav tundub potentsiaalne rivaal valgevenelanna Arina Sabalenka (11.), kellele Kontaveit jäi mullu mälestusväärses Wuhani turniiri finaalis alla.

Kanepi ja Görgesi senised mõõduvõtud, mida toimunud suisa viis, on olnud tasavägised, sest koguni neli on läinud otsustavasse setti. Kogu saldo räägib kolm-kaks sakslanna kasuks, sealhulgas viimane omavaheline mäng, kui tänavu Indian Wellsi turniiril jäi peale Görges.

33-aastane Kanepi on Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste põhiturniiril mänginud 11 korda ning jõudnud kahel korral – 2008. ja 2012. aastal – veerandfinaali. Tänavu on säärast edu mõistagi keeruline loota.