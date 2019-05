Eesti tipud panevad Tihemetsas võistlusmasinad joonele

Korvidele ja quadidele on tegemist juba teise etapiga Eesti meistrivõistluste (EMV) arvestuses, avaetapp sõideti mõni nädal tagasi Lätis ning sealne võistlus näitas, et kõikides klassides on konkurents väga tihe. Lisaks EMV etapile, kus võistlevad külgvankrid ja Quad Open klassid, avatakse Tihemetsas ka Eesti karikavõistluste hooaeg, kuhu tänavu kuuluvad KV Veteran, ATV Lapsed, Q100, Quad Jun, Quad Veteran ja Q Naised masinaklassid.