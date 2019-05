Suure tungiga penaltilahingule on veel kaks vaba kohta. Kes tuleb penaltilöömises Eesti meistriks?

Seoses suure huviga penaltilahingu vastu otsustati osalevate võistkondade arvu suurendada 32lt 40le. Praeguseks on registreerinud 38 võistkonda ning kahe võistkonna loobumise tõttu on hetkel üks koht täitmata. Penaltilahingule registreerumiseks tuleb saata e-kiri aadressile siim.juks@jalgpall.ee. Osaleda saab neljaliikmeline võistkond (3 mängijat + 1 väravavaht), kus kõik mängijad on vähemalt 16-aastased või vanemad.