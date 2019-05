Eesti võõrustab järgmisel aastal jäähoki MMi

«Hea meel, et kõik läks meid soosivalt. Me ei pea kaugele sõitma ning üks koondistest saab jälle mängida kodupubliku ees. Meil on taas võimalus praeguste ja uute Eesti hokisõprade ette tuua rahvusvaheline turniir ja promoda Tallinnas jäähokit,» sõnas Eesti jäähokiliidu president Rauno Parras.