Margus Uba: Kontaveidi edetabeli koht on pisut petlik

Tenniseekspert Margus Uba arvates ei ole Anett Kontaveit viimastel turniiridel näidanud oma parimat mängu ning seetõttu ei saa, ega tohi mingil juhul Muchovat alahinnata.

«Minu arvates on Kontaveidi edetabelikoht hetkel pisut ülehinnatud. Kui vaadata viimaseid turniire, siis on ta saanud kolm loobumisvõitu: Sevastova üle Indian Wellsis, Andreescu üle Miamis ja Stuttgardi poolfinaalis maailma esinumbrilt Naomi Osakalt. Ainuüksi tänu neile on Kontaveit teeninud 495 edetabelipunkti, » rääkis Uba.

«Ma ei imesta kui meie tüdrukud esimeses ringis langevad, kuid loomulikult hoian ma neile kogu hingest pöialt,» lisas Uba.

Tenniseasjatundja Toomas Kuum arvas, et Kontaveit peaks avaringis Muchova vastu kerge favoriit olema. «Seda muidugi juhul, kui ta oma tõrjet parandab, sest viimastes mängudes on ta just tõrjetega hätta jäänud. Muchova jõudis küll hiljutisel Praha turniiril finaali, kuid seal olid vastased ka teisest klassist,» rääkis Kuum.

«Usun, et Kontaveit on täiesti võimeline kordama oma eelmise aasta saavutust – jõuda neljandasse ringi,» arvas Kuum.

Kaia Kanepi kohta uskus Kuum, et vastased kardavad eestlannat.

«Teda tuntakse ja teatakse, et Kanepi mängib küll vähe, kuid kui ta oma võimsa löögi tööle saab, siis võib ta kõiki võita. Teda kardetakse. Ja see teadmine võib Görgesil enesekindluse juba enne mängu röövida. Kui Kanepil on tervis korras ja ta tõesti läheb sinna võitma, siis usun, et sakslanna on löödav. Ja kui vaadata ring või kaks edasi, siis kolmanda ringi vastane võiks olla taanlanna Wozniacki,» lisas Kuum.