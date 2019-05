Lance Armstrong: kui saaksin aega tagasi keerata, ei muudaks ma midagi

Nüüdseks 47-aastane Armstrong ütles NBC Sportsile, et on oma vigadest palju õppinud. «Aga kui ma poleks niimoodi käitunud, poleks ma midagi õppinud,» sõnas ta.

«Ma ei muudaks seda, kuidas ma käitusin. Tähendab, ma muudaksin, aga see on juba pikem vastus. Põhiline on see, et ma sain õppetunni, millest ma õppisin. Ma poleks seda õppetundi saanud, kui oleksin teistmoodi käitunud.