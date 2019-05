Ülerahvastatud Mount Everestil on nädala jooksul surnud seitse mägironijat

Kuigi mägironimisteenust pakkuvad agentuurid ütlesid teisipäeval, et uue ronimisgraafiku tõttu on Mount Everesti viimasel etapil ummikute tekkimine ebatõenäoline, kaotas kolmapäeval elu kaks ning neljapäeval üks mägironija. Kaks hukkunut olid India kodanikud, üks USA kodanik.

Kolmapäeval üritas Mount Everesti vallutada 250 mägironijat, kellest 200 jõudsid ka tippu. Tippu jõudsid ka kolm hukkunut, kuid nende jaoks sai saatuslikuks mäest alla tulemine. Nimelt tekkis tipust alla tulles sedavõrd pikk järjekord, et paljud mägironijad pidid enam kui 8000 meetri kõrgusel olema tunde.

«Liiklusummikud» tekivad Mount Everestile siis, kui samal ajal vallutab mäge rohkelt inimesi. Eriti ohtlikud on ummikud alates 8000 meetri kõrgusest. Seda ala kutsutakse ka surma tsooniks. Ummikus peavad inimesed tihilugu ootama tunde, et siis mööda üksikut köit kas laskuda või tõusta. Nii kõrgel ootamine on aga vägagi väsitav ning mägironijad võivad külmuda või jääda mäestikuhaigeks.