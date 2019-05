Allegri andis oma järglase suhtes vihje: see on mees Manchesterist

Teisipäeval kirjutas Itaalia meedia, et Torino Juventus jahib Manchester City peatreeneri Pep Guardiola allkirja. Väidetavalt on asi juba nii kaugel, et Guardiola on nõustunud nelja aasta pikkuse 24 miljonit eurot väärt lepinguga. Itaalia väljaande AGI andmetel teatab Juventus Guardiola palkamisest 4. juunil, kümme pea hiljem esitletakse teda aga juba meeskonna fännidele.