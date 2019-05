Kas «kriisis» Kalju teeb kolmikduubli või soosib karikaajalugu Transi?

Tänavu on peatsed finalistid omavahel vastamisi olnud ühe korra – 30. märtsil sepistati Narvas koduliiga raames väravateta viik. Ehk siis lähtus kumbki meeskond veel eelmise juhendaja käskudest-korraldustest.

Kumbki on toda trofeed kergitanud korra: Trans alistas 2001. aasta finaalis lisaajal 1:0 FC Flora, Kalju nelja kevade eest 2:0 Paide linnameeskonna. Lisaks on Transi auhinnakapis kaks superkarikat, Kalju võitis tänavu oma esimese.

Karikafinaali kaotusi on Transil neli ja Kaljul kaks. Transi kõik allajäämised on vähemalt kaheväravalised: 1994 alistuti Tallinna Normale 1:4; 2007 Tallinna Levadiale 0:3, 2011 Florale 0: ja 2012 Levadiale taas 0:3. Kalju on mõlemad kaotused saanud Floralt – 2009 penaltiseerias 3:4 ja 2013 skooriga 1:3.