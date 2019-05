Itaalia velotuur sai uue liidri, Kangert kaotas aega

Etapivõidu võtnud Carapaz tõusis üldarvestuse kuuendalt kohalt esimeseks. Teisel kohal on täna kaheksandana lõpetanud Primož Roglic (Team Jumbo - Visma), kes kaotab liidrile seitsme sekundiga. Nibali on üldarvestuses kolmas (+1.47). Kangert langes kokkuvõttes kolm kohta ning on nüüd 14. positsioonil (+11.21).