Venelased kaotusest Soomele: «Košmaar! Nad ei mänginud hokit.»

Soome võiduvärava viskas viimase kolmandiku keskel 203 cm pikkune kapten Marko Anttila, kes ka veerandfinaali Rootsiga oli lõpu eel lisaajale viinud. Need on tema ainsad tabamused sel MMil...

«See Lankinen seal väravas oli ikka täielik ilmutus. Vähe sellest, et ta midagi selja taha ei lasknud, ta ei kinkinud vastastele isegi ühtegi lahtist litrit. Pealegi oli ta pidevalt nii rahulik, mis andis ka kõigile teistele enesekindlust,» ülistas kapten Anttila kõik 32 venelaste pealeviset kahjutuks teinud väravavaht Kevin Lankineni.

«Sellistes mängudes pole muud võimalust kui nautida. Oleme need nädalad mänginud tõeliselt suure südamega ja lootnud ainult iseendi meelekindlusele. Tänast võitlust arvestades väärisime seda võitu,» lausus Lankinen Yle usutluses rahulikult.

Soome homse finaalivastase selgitavad Kanada ja Tšehhi. Venelaste peatreener Ilja Vorobjov pidi aga vastama küsimusele, miks just Soome läbi aegade nende koondisele nii ebamugav vastane on.

«Mäng käis esimese väravani. Kahjuks lasime selle endale visata. Soomel on suurepäraselt organiseeritud meeskond ja väga kiired ründajad. Nad tulid ka täna võitlema. Teadsime seda ja olime valmis, aga ei saanud ikkagi hakkama. Arvan, et me pidanuks rohkem pealeviskeid tegema. Aga ma ei taha kedagi süüdistada. Poisid püüdsid,» selgitas Vorobjov.