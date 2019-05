Kanada purustas Tšehhi ning kohtub finaalis Soomega

Kanada, kes jõudis ajaloos 41. MM-finaali, on jäähoki maailmameistrivõistlustelt võitnud 26 kuldmedalit. Finaalides on kaotajana lahkutud 14 korral. Viimase viie aasta jooksul on Kanada jõudnud finaali suisa neljal korral.