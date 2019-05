Evely Kaasiku ja Timo Sild võitsid orienteerumise Balti meistrivõistluste pikal rajal

Timo Sild, kes samal maastikul sai kaks aastat tagasi orienteerumise MMil pikal rajal 11. koha, tõdes finišis rahulolevana, et ettevalmistus augustikuiseks MMiks Norras on sujunud hästi ning tõusud Rõuge ürgoru nõlvadel ei tundunud enam nii pikad ja rasked kui kaks aastat tagasi.

Meie noored esinesid seekord tagasihoidlikumalt, avapäeva saagiks jäi vaid kolm kahvatumat karva medalit: meesjuunioridest võitis Kaarel Vesilind hõbemedali, pronksi said tüdrukute N14 klassis Harriet Koppel ning N16 klassis Leana Jete Korb.

Võistkondlikus arvestuses on Eesti 913 punktiga avapäeva järel Läti (1012) ja Leedu (952) järel kolmandal kohal, kuid punktisummade vahed on niivõrd väiksed, et lõpliku paremusjärjestuse selgitavad tänased teatejooksud.