Ülevaade: tänavused saviliivaväljakute suurimad tähed

Liivaväljakutel on tänavune tennisehooaeg ülimalt konkurentsitihe, liiklust tabelitipus ummistavad ka üksikud uued ja ootamatud nimed. Hollandlanna Kiki Bertensi ja rumeenlanna Simona Halepi kõrval on silma paistnud ka britt Johanna Konta ning kreeklanna Maria Sakkari.

Ennast liivaväljaku spetsialistiks pidav Bertens on võitnud 12 ja kaotanud kolm mängu. Kolm aastat tagasi jõudis Bertens Roland Garrosil poolfinaali. Maailma neljandaks numbriks tõusnud hollandlanna tuleb Pariisi väga heade tulemuste pealt – võit Madridis ja poolfinaalikoht Roomas.

28-aastane Konta pole veel kunagi ühtki mängu Prantsumaa lahtistel meistrivõistlustel võitnud, neli korda on tulnud avaringis kaotus vastu võtta. Kuid finaalikohad Rabatis ja Roomas näitavad, et liival on Austraalias sündinud inglannal tänavu tõsisemad plaanid.

Sakkari, kes Roomas alistas kindlalt Anett Kontaveidi 6:3, 6:2 ja marssis Itaalia lahtistel poolfinaali välja, on liivaväljakutel kogunud suurepärased 12 võitu.

2019. a WTA turniiridel saviliivaväljakute turniiridel enim võite kogunud naised

Kiki Bertens 12

Maria Sakkari 12

Petra Martic 11

Johanna Konta 10

Marketa Vondrousova 9

Belinda Bencic 8

Tamara Zidansek 8

Naomi Osaka 7

Simona Halep 7

Anett Kontaveit on tänavu liival võitnud viis matši, kuid neist kaks on saadud vastase loobumise tõttu.

Suurima võiduprotsendiga on aga maailma esinumber Naomi Osaka. 21-aastase jaapanlanna võiduprotsent on koguni 87 (7 võitu ja 1 kaotus), horvaaditar Petra Martic on 11 võidu kõrvale saanud kaks kaotust, mis teeb võiduprotsendiks 84,6. Tšehhitar Petra Kvitova on kümnest mängus võitnud kaheksa.

Liivaväljakutel on äärmiselt oluline osa pallingutõrjetel ja servivõimsus ei tule alati nii esile kui näiteks kõvakattega väljakul. Kuid millise naistennisisti servid on eriti ohtlikud? Bertens on viieteistkümnes matšis põmmutanud koguni 93 ässa! Osaka ja tšehhitar Karolina Pliškova on kumbki löönud kaheksas kohtumises 69 serviässa. Ka Madison Keys on ohtlik pallija – kaheksa mängu ja 59 serviässa.