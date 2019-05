Video: Kuldhääl Mertaranta kommenteerib soomlastele tänast hokifinaali

Tuleb Sinilõvidele kuld või mitte, üks asi on klaar - Mertaranta kommenteerib finaalmatši! 1995. aasta ja 2011. aastal, kui Soome tuli maailmameistriks, oli telekommentaatoriks samuti Mertaranta. On selgunud ka see, et soomlased mängivad täna sinvalges vormis ning kanadalased punamustas. Mertaranta klassika: