Otseblogi: kas Mercedesed võtavad Monacos järjekordse kaksikvõidu?

Eriti õnnetult lõppes kvalifikatsioon Ferrari teisele piloodile Charles Leclercile, kellele on Monaco GP on koduetapp. Tema stardib pühapäevasele etapile Ferrari suure vea tõttu 16. positsioonilt. «Ega ma ei oskagi seda kuidagi selgitada. Raske on seda alla neelata. Loodetavasti kujuneb homsest etapist loterii. Kui tuleb kuiv ilm, tuleb ka igav sõit. Pean väga palju riskeerima, sest sellel rajal on möödasõidud põhimõtteliselt võimatud,» kommenteeris ta kvalifikatsioonis altminekut.