Üle 8000 punkti kogunud Õiglane: see on hooajale hea algus

«Väga super, et sain taas võistelda. Esimene päev oligi pika pausi tõttu rabe, ma ei osanud kõigega kohaneda. Teine päev tuli juba lõdvemalt välja,» rääkis 25-aastane Õiglane Postimehele.

«Teivast olen trennis vähe saanud hüpata, see ala on seetõttu veel veidi ebakindel. Tulemus 4.90 on selles valguses korralik, isegi üllatas natuke,» tõdes ta.