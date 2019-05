Soome olümpiakangelasel näpud põhjas

1968. aasta suveolümpiamängudel oli see Soome ainus kuldmedal. Kangasniemi napsas kulla eestlase Jaan Taltsi ees kuni 90 kg kaaluvate meeste kategoorias. Kolme tõste kokkuvõttes oli tema tulemus 517,5 kg, Jaan Talts sai hõbeda kümme kilogrammi väiksema kogusummaga.

Medali hinnaks on 78-aastane Kangasniemi määranud 150 000 eurot. Auraha on tehtud hõbedast ning kullatud, selle läbimõõt on 60 millimeeterit ja paksus 5 millimeetrit ning kaalub 129 grammi.