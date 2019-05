Soome kaht viimast MM-tiitlit liidab täiesti uskumatu seik

Ilmselt pole põrmugi juhus, et vahepeal Slovakkia MMi ei korraldanud ning Soome ka maailmameistriks ei tulnud. Selle seitsme aasta jooksul võideti kaks hõbedast medalit: 2014 kaotati finaalis Venemaale ja 2016 Kanadale.

Aga 2011. ja 2019. aasta MMidel on veel sarnasusi. Et mõlemal korral juhendas Soome koondist Jukka Jalonen - kes vahepeal jõudis ka põhjanaabrite U20 koondise ilmameistriks tüürida -, selles pole midagi iseäralikku.

Aga et mõlemas finaalis viskas võiduvärava neljanda ründekolmiku mees ja et mõlemad võidutabamused sündisid siis, kui tablookellal ilutses aeg 42.35, on äärmiselt omapärane kokkusattumus. Või lausa midagi enamat?