Käsipallileegion: Martin Johannsoni unikaalne hooaeg eesmärke ei täitnud

«Mängisime sel hooajal neljas erinevas sarjas, nii et tegemist oli täiesti unikaalse aastaga. Kogemuse võrra jälle rikkam, ehkki tulemused polnud need, mida ootasime. Mulluse hõbeda järel saime veel korralikku täiendust paari kvaliteetse mängija näol ning madalamaid eesmärke kui juba saavutatud me ei seadnud,» sõnas Eesti rahvuskoondise kapten.