Gert Kullamäe sai uue töökoha

Käbin aga meeskonnast kaugeks ei jää. «Spordiklubis töötades olen kindlasti võistkonna tegemiste juures igapäevaselt, aga senisest rohkem tahan keskenduda spordiklubi arendamisse ja tulevasele perelisale ning samas on hea meel, et Gerdi peamiseks abiliseks jääb meie korvpallikooli ambitsioonikas treener Kris Killing. Kuna Gert on ise ka meie ülikooli korvpallimeeskonnas mänginud, suure kogemustepagasiga ning on alati hingega Eesti korvpalli arendamise juures olnud, siis leiame, et tema on just see, kes meie korvpallimeeskonna teed edasi juhtima peaks.