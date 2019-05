Eestlane hakkab juhtima Kaisa Mäkäräineni hooldemeeskonda

Möödunud aastal palgatud hooldetiimi liige Morten Priks on jätnud soomlastele niivõrd sümpaatse mulje, et sinna otsustati tuua teinegi eestlane, kelle vastutada jääb kogu määrdemeeskond. Sander ütles, et otsus ei tulnud kergelt, kuid et praeguse tööandjaga olid otsad lahtised, siis elu tahab elamist ja pere toitmist. «Soomlased pakkusid mulle järelejäänud olümpiatsükli pikkust lepingut ning mis siin salata, ka head palka, seega siin pikalt mõtlemist ei olnudki. Olen ühed kullasuusad juba määrinud ning kes teab, ehk määrin teised veel,» ütles Sander Postimehele.