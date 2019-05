Kaia Kanepi: mängul olnud Eesti fännid aitasid võidule kaasa

«Kohtumine oli küllaltki keeruline, viimasel ajal pole ma palju võistelnud. Mul oli alguses veidi raskusi mängu leidmisega, ma ei tundnud ennast väljakul väga mugavalt,» rääkis Kanepi.



«Kui ma sain esimese seti kätte, siis mõjus see mulle positiivse ja talle negatiivse emotsioonina. Tundsin end rahulikult, ei läinud närvi, üritasin nii hästi mängida kui ma suutsin,» rääkis Kanepi otsustavatest faktoritest.



«Igal Suure Slämmi turniiril on hea olla, aga see ei ole siin kuidagi erilisem kui teised. Täna oli palju eestlasi mängul kaasa elamas ja see aitas mind,» avaldas Kanepi tunnustust Eesti fännidele.