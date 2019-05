Endine Rally Estonia võitja Sirmacis on sel aastal taas stardis

Sirmacis, kes on FIA ERC Euroopa autoralli meistrivõistluste kolmekordne etapivõitja lõpetas 2016. aasta selles sarjas kolmandana. Peale võidukat kodurallit eelmisel nädalavahetusel Liepajas on nende järgmine start Shell Helix Rally Estonial.

Ralfs Sirmacis ise ootab võistlust väga: «Rally Estonia on olnud alati mu lemmikralli. Kiire, hüpete ja kurvidega, mis teeb selle katsed eriti nauditavaks. Loomulikult tahaks ma taas kihutada Eestis R5 autoga aga usun, et meil saab Mitsubishi Lancer EVO’ga samuti seal lõbus olema. Rally Liepaja näitas, et meil on hea kiirus olemas ja kindlasti anname Shell Helix Rally Estonial endast maksimumi.»

Rally Estonia korraldaja Urmo Aava on Sirmacise startimise üle õnnelik: «On äärmiselt hea näha meie 2016. aasta võitjat taas stardis. Olen kindel, et tänu sellele kogemusele, mis Ralfsil nendelt teedelt on, suudab ta näidata head kiirust. Ühtlasi usun, et koos nende ja teiste Läti rallisõitjatega tuleb neile Eestisse kaasa elama hulgaliselt Läti rallifänne, sest Shell Helix Rally Estonia on ka Läti meistrivõistluste etapp.»