Stockholmi Teemantliiga etapil tuleb 400m tõkkejooksus starti ka Jagor

Juba varasemalt oli teada, et Rasmus Mägi on Stockholmis Teemantliiga etapil starti tulemas, kuid lisaks temale on stardis ka Jagor. Mägi osaleb Teemantliiga punktiarvestusse minevas põhijooksus, Jagor tuleb starti teises jooksus.

Oma blogis annab Jagor teada, et probleeme valmistanud Achilluse kõõlus on sellises seisus, kus maksimaalsel pingutusel valu hullemaks ei lähe ning nii on lootust ka Teemantliigas korralik esitus teha.