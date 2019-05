Rahu säilitanud Kanepi võitis

Mai alguses Madridis ei pääsenud Kanepi kvalifikatsioonist edasi, järgnenud Rooma turniiri jättis ta igaks juhuks vahele, et Prantsusmaa lahtisteks täiesti terveks saada. Füsioterapeut Indrek Tustit märkis, et mängukogemust on puudu ja selleta on suurele võistlusele raske minna, ent Kanepi sai kohtumise käigus end üha paremini käima.