Nelja aasta tagused medalistid jäävad Euroopa mängudelt eemale

EOK spordidirektor Martti Raju sõnul on Euroopa mängud uue multispordivõistlusena leidmas oma kohta rahvusvahelises kalendris. «Euroopa Olümpiakomitee töötab igapäevaselt selle nimel, et saada Euroopa mängudele samaväärset staatust Aasia või Panameerika mängudega. Enamikele spordialadele, kus eestlased võistlevad, on tegemist Euroopa meistrivõistluste või olümpiakvalifikatsioonivõistlusega, seega märgilise tähtsusega paljudele meie sportlastele,» ütles Raju.