Monacos Mercedese uskumatu seeria lõpetanud Vettel: peame keskenduma ja kõvasti tööd tegema

Üldplaanis jäi sakslasest neljakordne maailmameister nädalavahetusega rahule, kuid märkis, et kiirust polnud piisavalt. «Kõike arvestades oli see meile keeruline nädalavahetus. Võtame selle teise koha küll vastu, aga teame, et me ei suutnud kiiremaid sõitjaid piisavalt survestada ja nende vastu midagi üritada,» kommenteeris Vettel, kelle ees lõpetas ka Red Bulli piloot Max Verstappen, kuid kes langes ajatrahvi tõttu neljandaks.

Vettel lisas: «Head punktid, aga teame, et me pole seal, kus tahame olla. Me peame keskenduma ja kõvasti tööd tegema, sest see on ainus viis, kuidas Mercedestele – kes on hetkel kõige kiiremad – kuidagi lähemale saada.»

Ferrari piloodi sõnul polnud auto Monacos halb, aga selle arendamine on endiselt hädavajalik. «Tulemused peaksid olema paremad, kuid meil on keeruline saada autod täielikult valmis. Kui see juhtub, siis oleme kindlasti konkurentsivõimelisemad, aga sinnani on pikk tee,» lausus ta.