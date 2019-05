3x3 korvpallikoondises on esindatud kõik medalimeeskonnad

Saatuse irooniana toimub selle ala kaks suursündmust ühel ajal: maailmameistrivõistlused ja Euroopa mängud. MM algab 18. juunil Amsterdamis, Euroopa mängude turniir kolm päeva hiljem Minskis. 3x3 treeneri Siim Raudla sõnul oli kaht koondist keeruline koostada.

Põhitiim sõidab MMile, sest seal eduka esinemise korral on võimalik jätkata püüdlemist Tokyo olümpiamängudele, samuti EOK palga peale. "Kui saame hea koondise kokku ja kõik klapib, pole olümpiale jõudmine võimatu. Tokyos mängib kaheksa mees- ja kaheksa naiskonda," märkis Raudla.

Esidusrivistusse valiti BC Kalev/Cramoga saalikorvpalli meistriks tulnud Martin Dorbek, finaalivastase Tallinna Kalev/TLÜ rivistusest Karl-Johan Lips, pronksise Pärnu esindaja Rannar Raap ning Suurbritannia meistrivõistluste 4. koha tiimi Plymouthi esindanud Joonas Järveläinen.

Eelmisel aastal kuulusid neist MM-koondisse Dorbek ja Järveläinen, lisaks Maik-Kalev Kotsar ja Jaan Puidet. "Kotsar ja Puidet ei saanud sel aastal kahjuks liituda, kuid Lips ja Raap on mänginud 3x3 korvpalli väga palju. Usun, et need mehed peaks selle mängu jaoks sobima küll," ütles Raudla.

"Praeguses 3x3 korvpallis ülipikki suurt polegi. Ideaalis on meeskonnas umbes kahe meetri pikkused mängijad, kes suudavad kõike: läbi murda, visata, lauapalle võtta, kaitses rassida. Lips ja Järveläinen on just seda tüüpi."

Eesti alagrupivastased MMil on Venemaa, Ukraina, Mongoolia ja Puerto Rico. Enne tiitlivõistlust on Eestil võimalik osaleda Prantsusmaal peetaval 12 võistkonna turniiril.

Euroopa mängude meeskonna moodustavad Renato Lindmets, Egert Haller, Kristjan Evart ja Sander Viilup.

"Siingi on kõigil mängijatel olemas korralik 3x3 korvpalli kogemus," selgitas Raudla, lisades, et need kaks koondist saavad koos trenni teha. Esinduskoosseis saadetakse MMile põhjusel, et Euroopa mängudel mängitakse ainult "au ja kuulsuse peale".

Eestis peetakse sel suvel koguni 21 3x3 meistrivõistluste etappi, kas koondisi ka mõnel neist näha saab? "Tahaks lubada, et järgmise nädala pühapäeval Viimsis, aga pead anda ei saa," vastas Raudla.